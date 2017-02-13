В Астане отменены занятия в школах
13 февраля 2017, 06:13
Занятий не будет для учеников первой смены с 1-4 класса.
В Астане отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования города.
"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.
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Фото: Дети Mail.Ru
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