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Бейонсе получила Грэмми за лучшее музыкальное видео

13 февраля 2017, 06:39

На премию в данной категории были номинированы также видеоклипы певца Леона Бриджеса, группы Coldplay, исполнителя Джейми Экс-Экс и рок-коллектива OK Go.


Видеоклип на композицию американской певицы Бейонсе "Formation" удостоен премии Грэмми в номинации Лучшее музыкальное видео, сообщает РИА Новости.

На премию в данной категории были номинированы также видеоклипы певца Леона Бриджеса, группы Coldplay, исполнителя Джейми Экс-Экс и рок-коллектива OK Go.

В номинации на Лучший музыкальный фильм работа Бейонсе "Lemonade" уступила документальной ленте "The Beatles: Восемь дней в неделю" (The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years) Рона Ховарда. Также в данный категории были представлены работы "Засну, когда умру" (I'll Sleep When I'm Dead), повествующая об американском диджее и композиторе Стиве Аоки, "Музыка незнакомцев" (The Music of Strangers — Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble) об американском виолончелисте китайского происхождения Йо Йо Ма и вышедший на видео концерт с участием кантри-звезд"American Saturday Night: Live From The Grand Ole Opry".

Данные награды были вручены в ходе предварительной церемонии.

Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).

Фото: AP Photo

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