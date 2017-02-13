Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты

13 февраля 2017, 06:50

При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.


Пхеньян заявил о том, что проведенные им 12 февраля испытания новой баллистической ракеты прошли успешно, сообщает Lenta.ru.

При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

12 февраля Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил о проведенном КНДР с полигона в провинции Пхенан-Пукто пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 (Пукгунсон-2, «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море. При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В 2016 году КНДР осуществила более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. Впоследствии СБ наложил на Пхеньян санкции.

Фото: Yao Qilin

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...