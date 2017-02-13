Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты
13 февраля 2017, 06:50
При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.
Пхеньян заявил о том, что проведенные им 12 февраля испытания новой баллистической ракеты прошли успешно, сообщает Lenta.ru.
При этом Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.
12 февраля Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил о проведенном КНДР с полигона в провинции Пхенан-Пукто пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 (Пукгунсон-2, «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море. При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В 2016 году КНДР осуществила более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН. Впоследствии СБ наложил на Пхеньян санкции.
Фото: Yao Qilin
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