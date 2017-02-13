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В Алматы произошло замлетрясение

13 февраля 2017, 07:00

Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от г. Алматы.


В Алматы зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» .

"13 февраля 2017г. в 06 час 14 мин 19 сек времени Астаны (13 февраля 2017г. в 00 час 14 мин 19 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Магнитуда MPV 3.8.

Координаты эпицентра 45.87° с.ш. 79.73° в.д.

Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: Arnapress.kz

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