В Алматы произошло замлетрясение
13 февраля 2017, 07:00
Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от г. Алматы.
В Алматы зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» .
"13 февраля 2017г. в 06 час 14 мин 19 сек времени Астаны (13 февраля 2017г. в 00 час 14 мин 19 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Магнитуда MPV 3.8.
Координаты эпицентра 45.87° с.ш. 79.73° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: Arnapress.kz
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