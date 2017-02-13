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«Ла-Ла Ленд» получил премию BAFTA в номинации «Лучший фильм»

13 февраля 2017, 07:15

Дэмьен Шазелл удостоен награды как лучший режиссер, Эмма Стоун — как лучшая актриса.


Мюзикл «Ла-Ла Ленд» удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», передает Lenta.ru.

Кроме того, картина получила главную британскую кинопремию еще в четырех номинациях. Дэмьен Шазелл удостоен награды как лучший режиссер, Эмма Стоун — как лучшая актриса. Также киноленте присудили премии за операторскую работу и музыку.

Лучшим актером Британская академия кино и телеискусств назвала Кейси Аффлека, сыгравшего в фильме «Манчестер у моря», Кеннет Лонерган за работу над этой картиной получил награду в номинации «Лучший сценарий».

70-я торжественная церемония вручения премии BAFTA прошла в лондонском концертном зале Albert Hall. Ведущим стал британский актер и писатель Стивен Фрай.

Мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом стал лидером по числу номинаций — картина соревновалась в 11 категориях. По девять номинаций получили ленты «Прибытие» Дени Вильнева и «Под покровом ночи» Тома Форда. Фильм режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» претендовал на шесть наград.

Премия BAFTA ежегодно вручается за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. В 2016 году награды в пяти номинациях была удостоена приключенческая драма «Выживший» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Фото: Dylan Martinez

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