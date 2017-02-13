В Мексике тысячи людей приняли участие в протесте против политики Трампа

Люди собрались у памятника "Ангел независимости" на центральном проспекте города Реформе. По данным полиции, в акции приняли участие до 20 тысяч человек, которые исполнили гимн Мексики в сопровождении военного оркестра министерства общественной безопасности Мехико.



