В Мексике тысячи людей приняли участие в протесте против политики Трампа
13 февраля 2017, 07:32
Люди собрались у памятника "Ангел независимости" на центральном проспекте города Реформе.
Тысячи людей приняли в воскресенье участие в массовой акции протеста в мексиканской столице против политики президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Люди собрались у памятника "Ангел независимости" на центральном проспекте города Реформе. По данным полиции, в акции приняли участие до 20 тысяч человек, которые исполнили гимн Мексики в сопровождении военного оркестра министерства общественной безопасности Мехико.
Перед этим в знак протеста манифестанты разрушили символическую стенку из белого кирпича, олицетворявшую намерение Трампа возвести новую стену на границе двух стран. В руках у протестующих были плакаты "Нет стене Трампа", "Да здравствует Мексика, долой Трампа", "Все мы – Мексика" и так далее.
Как сообщила глава организации "Мексиканцы против коррупции и безнаказанности" Мария Ампаро Касар, к проведению подобных акций в воскресенье присоединились еще 24 города латиноамериканской страны.
Ранее Трамп заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить приток нелегальных иммигрантов, а также поставить заслон на пути наркомафии. Американский президент также пообещал, что его соотечественники не будут платить за эту стену, а всю ее стоимость оплатит Мексика. Президент Мексики в категоричной форме отказался это делать.
Фото: REUTERS
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