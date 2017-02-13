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США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН

13 февраля 2017, 07:39

Заседание ожидается в понедельник.


США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва СБ ООН по ракетному пуску КНДР, передает РИА Новости.

"США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля", — сообщил представитель американской миссии.

По данным агентства Рейтер, заседание ожидается в понедельник.

В воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Рёнхап приводит сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи из Пхеньяна о том, что испытание этой стратегической ракеты класса "земля-земля" было успешным.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

Фото: РИА Новости

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