Семикратный обладатель "Грэмми" джазмен Эл Джерро умер в возрасте 76 лет
13 февраля 2017, 07:53
Последние дни своей жизни пожилой музыкант провёл в больнице, где лечился от истощения.
Американский джазовый музыкант Эл Джерро скончался в госпитале Лос-Анджелеса на 77-м году жизни, сообщает Life.ru.
Что стало причиной смерти — не уточняется, но известно, что исполнитель проходил курс лечения из-за истощения, кроме того, в последние годы он страдал из-за проблем с дыханием и болезни сердца.
Эл Джерро является единственным певцом, получившим "Грэмми" в трёх различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. А в 2001 году он получил звезду на голливудской "Аллее славы".
Фото: Википедия
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