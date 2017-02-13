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Семикратный обладатель "Грэмми" джазмен Эл Джерро умер в возрасте 76 лет

13 февраля 2017, 07:53

Последние дни своей жизни пожилой музыкант провёл в больнице, где лечился от истощения.


Американский джазовый музыкант Эл Джерро скончался в госпитале Лос-Анджелеса на 77-м году жизни, сообщает Life.ru.

Что стало причиной смерти — не уточняется, но известно, что исполнитель проходил курс лечения из-за истощения, кроме того, в последние годы он страдал из-за проблем с дыханием и болезни сердца.

Эл Джерро является единственным певцом, получившим "Грэмми" в трёх различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. А в 2001 году он получил звезду на голливудской "Аллее славы".

Фото: Википедия

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