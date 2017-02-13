Семикратный обладатель "Грэмми" джазмен Эл Джерро умер в возрасте 76 лет

Что стало причиной смерти — не уточняется, но известно, что исполнитель проходил курс лечения из-за истощения, кроме того, в последние годы он страдал из-за проблем с дыханием и болезни сердца.





Эл Джерро является единственным певцом, получившим "Грэмми" в трёх различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. А в 2001 году он получил звезду на голливудской "Аллее славы".