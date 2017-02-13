Житель Каскелена ищет жену по объявлению
13 февраля 2017, 08:15
По словам соискателя, он уже был женат, но после рождения ребенка у них с женой появились разногласия.
Житель Каскелена ищет вторую половинку, причем сделать решил весьма необычным способом, сообщает Замана.
Мужчина расклеил объявления по городу с текстом: "Ищу келин для родителей. Те, кто хочет стать моей женой, свяжитесь со мной".
По словам соискателя, он уже был женат, но после рождения ребенка у них с женой появились разногласия.
За первую неделю поисков 38-летнему жениху позвонили более 100 человек.
Фото: Замана
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