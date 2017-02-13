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Житель Каскелена ищет жену по объявлению

13 февраля 2017, 08:15

По словам соискателя, он уже был женат, но после рождения ребенка у них с женой появились разногласия.


Житель Каскелена ищет вторую половинку, причем сделать решил весьма необычным способом, сообщает Замана.

Мужчина расклеил объявления по городу с текстом: "Ищу келин для родителей. Те, кто хочет стать моей женой, свяжитесь со мной".

По словам соискателя, он уже был женат, но после рождения ребенка у них с женой появились разногласия.

За первую неделю поисков 38-летнему жениху позвонили более 100 человек.

Фото: Замана

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