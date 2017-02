Саундтрек к "Звездным войнам" и песня из мультфильма "Тролли" получили премии Grammy

Саундтрек к картине "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015) за авторством композитора Джона Уильямса получил премию Grammy в номинации "Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа", сообщает ТАСС





59-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).





Уильямсу удалось обойти композитора Томаса Ньюмана с его звуковой дорожкой к фильму "Шпионский мост" (Bridge of Spies, 2015) Стивена Спилберга, Карстена Николая и Рюити Сакамото, написавших музыку к "оскароносной" ленте "Выживший" (The Revenant, 2015) с Леонардо Ди Каприо, Кайла Диксона и Майкла Стейна (сериал "Очень странные дела", Stranger Things, 2016 - по настоящее время), а также работу знаменитого 88-летнего итальянского композитора Эннио Морриконе к картине Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight, 2015).





Исполненная Джастином Тимберлейком композиция "Can't Stop the Feeling!" к мультфильму "Тролли" (Trolls, 2016) удостоилась награды как "Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа".





С ней соперничали песня "Heathens" американского дуэта Twenty One Pilots ("Твенти уан пайлотс") из фильма "Отряд самоубийц" (Suicide Squad, 2016), исполненная диджеем Скриллексом и рэпером Риком Россом "Purple Lamborghini" из той же картины, композиция певицы Пинк "Just Like Fire" из ленты "Алиса в Зазеркалье" (Alice Through the Looking Glass, 2016), а также "Try Everything" Шакиры из мультфильма "Зверополис" (Zootopia, 2016) и "The Veil" британского музыканта Питера Гэбриэла, написанная им для картины Оливера Стоуна "Сноуден" (Snowden, 2016).





Фото: EPA