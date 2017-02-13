Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил о дате боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом, передает Vesti.kz.





"Бой GGG - Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально", - написал Барбоза в твиттере.





В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами.





В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании.



