Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии

В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч.

В Румынии десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста против правительства, передает Lenta.ru.





В столице страны, Бухаресте, перед зданием правительства собрались в воскресенье, 12 февраля, 50 тысяч человек. В 21:00 (22:00 мск) они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, сформировав таким образом румынский флаг.





В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч.





Ранее румынское правительство отказалось от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Однако протесты не прекращаются.





Эта волна возмущений — самая массовая с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.



