Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
13 февраля 2017, 09:00
В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч.
В Румынии десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста против правительства, передает Lenta.ru.
В столице страны, Бухаресте, перед зданием правительства собрались в воскресенье, 12 февраля, 50 тысяч человек. В 21:00 (22:00 мск) они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, сформировав таким образом румынский флаг.
В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч.
Ранее румынское правительство отказалось от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Однако протесты не прекращаются.
Эта волна возмущений — самая массовая с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.
Фото: Inquam Photos / Reuters
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