Димаш Кудайбергенов спел «Дударай» для китайской аудитории

На пресс-конференции для китайских журналистов накануне фестиваля фонарей «Юаньсяо» Димаш Кудайбергенов спел акапелла казахскую народную песню «Дударай», передает МИА «Казинформ»





«У меня обязательно будет концерт. А сейчас у меня есть вдохновение, и я хочу спеть куплет песни... Казахская народная песня «Дударай», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах дать сольный концерт и исполнить песни на родном языке.





«Импортный младший брат», как называют Димаша в Китае, спел «Дударай» и на китайском языке поздравил всех с фестивалем фонарей «Юаньсяо».











