Димаш Кудайбергенов спел «Дударай» для китайской аудитории
13 февраля 2017, 09:07
«Импортный младший брат», как называют Димаша в Китае.
На пресс-конференции для китайских журналистов накануне фестиваля фонарей «Юаньсяо» Димаш Кудайбергенов спел акапелла казахскую народную песню «Дударай», передает МИА «Казинформ».
«У меня обязательно будет концерт. А сейчас у меня есть вдохновение, и я хочу спеть куплет песни... Казахская народная песня «Дударай», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах дать сольный концерт и исполнить песни на родном языке.
«Импортный младший брат», как называют Димаша в Китае, спел «Дударай» и на китайском языке поздравил всех с фестивалем фонарей «Юаньсяо».
Фото: МИА Казинформ
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