Интернет-магазин. Новые правила работы

Использование Интернета, как важного канала продаж может стать для вашего бизнеса лучшим решением. Как создать интернет-магазин, на какие важнейшие аспекты обратить внимание, как избежать проблем с законодательством, как сделать так, чтобы ваш сайт был интересным для вашего клиента – это темы бесплатного семинара, который пройдет в городе Алматы.
16 февраля 2017 г. на семинаре «Интернет-магазины. Новые правила работы» с вами поделятся знаниями ведущие эксперты в области веб-разработки, юриспруденции, а так же интернет-маркетинга. На семинаре вы сможете не только прослушать выступления спикеров, но и лично проконсультироваться со спикерами на волнующие вас темы.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 16 февраля, с 14:00 до 18:00
На семинар приглашаются:
- начинающие предприниматели
- владельцы малого и среднего бизнеса
- руководители крупных предприятий
- директора отделов маркетинга и продаж
Темы семинара:
1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
- Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции
- Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина
2. Сколько стоит Интернет-магазин построить? – Как сэкономить и получить качественный интернет-магазин, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»
- Разработка или внедрение готового решения, что выбрать?
- Дизайн интернет-магазина – тренды и реальность
- Техническое внедрение – три золотых правила
- Интеграция с 1С – как это работает на практике
3. Интернет и право, Станислав Грохотов, руководитель отдела консультаций «Договор 24»
- Правовые аспекты интернет бизнеса
- Юридические документы, необходимые для деятельности интернет-магазина
- Риски интернет - магазина в отношениях с пользователями
4. Эффективные инструменты продвижения интернет-магазина, Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»
- Какие особенность продвижения интернет-магазинов нужно учитывать по каждому диджитал каналу?
- Как найти клиентов в интернете и не тратить деньги на неэффективные каналы продвижения?
- Как обеспечить хорошую репутацию в интернете?
Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации.
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Регистрация
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13:30-14:00
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Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
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14:00-15:00
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Сколько стоит Интернет-магазин построить? – Как сэкономить и получить качественный интернет-магазин
Владимир Денисов, руководитель «iLab»
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15:00-16:00
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Перерыв
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16:00-16:20
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Интернет и право
Станислав Грохотов, руководитель отдела консультаций «Договор 24»
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16:20-17:00
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Эффективные инструменты продвижения интернет-магазина
Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»
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17:00-18:00
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Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 259 01 64 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz