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Интернет-магазин. Новые правила работы

13 февраля 2017, 09:20

На семинаре вы сможете не только прослушать выступления спикеров, но и лично проконсультироваться со спикерами на волнующие вас темы.


Использование Интернета, как важного канала продаж может стать для вашего бизнеса лучшим решением. Как создать интернет-магазин, на какие важнейшие аспекты обратить внимание, как избежать проблем с законодательством, как сделать так, чтобы ваш сайт был интересным для вашего клиента – это темы бесплатного семинара, который пройдет в городе Алматы.

16 февраля 2017 г. на семинаре «Интернет-магазины. Новые правила работы» с вами поделятся знаниями ведущие эксперты в области веб-разработки, юриспруденции, а так же интернет-маркетинга. На семинаре вы сможете не только прослушать выступления спикеров, но и лично проконсультироваться со спикерами на волнующие вас темы.

Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 16 февраля, с 14:00 до 18:00

Семинар бесплатный, но регистрация обязательна.

На семинар приглашаются:

- начинающие предприниматели

- владельцы малого и среднего бизнеса

- руководители крупных предприятий

- директора отделов маркетинга и продаж

Темы семинара:

1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»

- Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции

- Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина

2. Сколько стоит Интернет-магазин построить? – Как сэкономить и получить качественный интернет-магазин, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»

- Разработка или внедрение готового решения, что выбрать?

- Дизайн интернет-магазина – тренды и реальность

- Техническое внедрение – три золотых правила

- Интеграция с 1С – как это работает на практике

3. Интернет и право, Станислав Грохотов, руководитель отдела консультаций «Договор 24»

- Правовые аспекты интернет бизнеса

- Юридические документы, необходимые для деятельности интернет-магазина
- Риски интернет - магазина в отношениях с пользователями

4. Эффективные инструменты продвижения интернет-магазина, Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»

- Какие особенность продвижения интернет-магазинов нужно учитывать по каждому диджитал каналу?

- Как найти клиентов в интернете и не тратить деньги на неэффективные каналы продвижения?

- Как обеспечить хорошую репутацию в интернете?

Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации.

Регистрация

13:30-14:00

Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

14:00-15:00

Сколько стоит Интернет-магазин построить? – Как сэкономить и получить качественный интернет-магазин

Владимир Денисов, руководитель «iLab»

15:00-16:00

Перерыв

16:00-16:20

Интернет и право

Станислав Грохотов, руководитель отдела консультаций «Договор 24»

16:20-17:00

Эффективные инструменты продвижения интернет-магазина

Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»

17:00-18:00


Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 259 01 64 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz

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