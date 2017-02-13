Интернет-магазин. Новые правила работы

На семинаре вы сможете не только прослушать выступления спикеров, но и лично проконсультироваться со спикерами на волнующие вас темы.

Использование Интернета, как важного канала продаж может стать для вашего бизнеса лучшим решением. Как создать интернет-магазин, на какие важнейшие аспекты обратить внимание, как избежать проблем с законодательством, как сделать так, чтобы ваш сайт был интересным для вашего клиента – это темы бесплатного семинара, который пройдет в городе Алматы.





16 февраля 2017 г. на семинаре «Интернет-магазины. Новые правила работы» с вами поделятся знаниями ведущие эксперты в области веб-разработки, юриспруденции, а так же интернет-маркетинга. На семинаре вы сможете не только прослушать выступления спикеров, но и лично проконсультироваться со спикерами на волнующие вас темы.





Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал





Когда: 16 февраля, с 14:00 до 18:00









На семинар приглашаются:





- начинающие предприниматели





- владельцы малого и среднего бизнеса





- руководители крупных предприятий





- директора отделов маркетинга и продаж





Темы семинара:





1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»





- Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции





- Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина





2. Сколько стоит Интернет-магазин построить? – Как сэкономить и получить качественный интернет-магазин, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»





- Разработка или внедрение готового решения, что выбрать?





- Дизайн интернет-магазина – тренды и реальность





- Техническое внедрение – три золотых правила





- Интеграция с 1С – как это работает на практике





3. Интернет и право, Станислав Грохотов, руководитель отдела консультаций «Договор 24»





- Правовые аспекты интернет бизнеса





- Юридические документы, необходимые для деятельности интернет-магазина

- Риски интернет - магазина в отношениях с пользователями





4. Эффективные инструменты продвижения интернет-магазина, Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»





- Какие особенность продвижения интернет-магазинов нужно учитывать по каждому диджитал каналу?





- Как найти клиентов в интернете и не тратить деньги на неэффективные каналы продвижения?





- Как обеспечить хорошую репутацию в интернете?





Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации





Регистрация 13:30-14:00 Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан» 14:00-15:00 Сколько стоит Интернет-магазин построить? – Как сэкономить и получить качественный интернет-магазин Владимир Денисов, руководитель «iLab» 15:00-16:00 Перерыв 16:00-16:20 Интернет и право Станислав Грохотов, руководитель отдела консультаций «Договор 24» 16:20-17:00 Эффективные инструменты продвижения интернет-магазина Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius» 17:00-18:00



