Редкая болезнь превращает 8-летнего мальчика из Бангладеш в камень
13 февраля 2017, 09:35
Несмотря на то что его лицо выглядит нормально, его остальное тело покрыто коркой, которая мешает ему двигаться и брать различные предметы в руки.
Мехенди Хассан, 8-летний мальчик из Бангладеш, должен избегать людей и проводить время дома, так как он страдает от редкого заболевания, которое превратило его в камень. Всё, к чему прикасается ребёнок, доставляет ему нестерпимую боль, сообщает Life.ru.
Несмотря на то что его лицо выглядит нормально, его остальное тело покрыто коркой, которая мешает ему двигаться и брать различные предметы в руки.
Мать мальчика обращалась к правительству и во все местные больницы с просьбой поставить диагноз и вылечить сына от болезни, которая отняла у него детство. Когда мальчику было 12 лет от роду, родители заметили небольшую сыпь на его коже, но не придали этому значения, думая, что это всего лишь укус насекомого. Когда раздражение покрыло практически всё тело, обеспокоенные родители начали водить его по врачам.
"Ни один из докторов не смог определить, что это за болезнь. Они сказали, что это редкое заболевание, которое невозможно вылечить,"
Без лечения и необходимых условий проживания Хасан живёт в деревне, отдельно от общества. Местные жители даже не могут смотреть на него, а речи о том, чтобы он ходил в школу и играл со сверстниками, и быть не может. Он вынужден носить одежду, которая не натирает тело, и большую часть времени проводить дома.
"Я сделаю всё возможное, чтобы его вылечить. Смотреть на то, как он мучается, невыносимо, " — Джаханара Бегум, мать Хасана.
Фото: reddit.com
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