Редкая болезнь превращает 8-летнего мальчика из Бангладеш в камень

Несмотря на то что его лицо выглядит нормально, его остальное тело покрыто коркой, которая мешает ему двигаться и брать различные предметы в руки.

Мать мальчика обращалась к правительству и во все местные больницы с просьбой поставить диагноз и вылечить сына от болезни, которая отняла у него детство. Когда мальчику было 12 лет от роду, родители заметили небольшую сыпь на его коже, но не придали этому значения, думая, что это всего лишь укус насекомого. Когда раздражение покрыло практически всё тело, обеспокоенные родители начали водить его по врачам.





"Ни один из докторов не смог определить, что это за болезнь. Они сказали, что это редкое заболевание, которое невозможно вылечить,"