В Караганде пациент ограбил умершего стоматолога

Украденные деньги он потратил, а один из сотовых подарил знакомому. Сотрудники полиции разыскивали злоумышленника.

"На работу мой муж ушел с утра. Обычно домой возвращался после 18.00. И вот уже девять часов вечера, а Марата нет. Несколько раз звонила ему на сотовые телефоны, но мобильники почему-то оказались отключенными. Скоро дочь мне сообщила: мол, папа почему-то не поставил стоматологию на сигнализацию. Я попросила, чтобы она съездила туда и выяснила, в чем дело. Дочь вернулась и сказала, что отец умер на работе. На следующий день, проверив стоматологию и стоящий возле него автомобиль мужа, я не нашла 350 тысяч тенге, двух сотовых телефонов и документов", — рассказывает супруга покойного.



