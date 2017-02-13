Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

13 февраля 2017, 09:55

Он посвящен проблемам противодействия бытовому насилию.


В Мажилисе началось пленарное заседание (правительственный час) на тему «Актуальные проблемы противодействия бытовому насилию», сообщает Zakon.kz. Доклад об этом зачитает министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

На заседание приглашены представители Генеральной прокуратуры, а также министерств: юстиции, национальной экономики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества.

Среди приглашенных и Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Национальный центр по правам человека в РК, Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан.

В заседании также участвуют эксперты проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», организаций: «ООН – женщины» в Центральной Азии (Казахстан), PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии.

В правительственном часе также принимают участие руководители Южно-Казахстанского облакимата, местной полицейской службы Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, а также Общественного совета Карагандинской области.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...