Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
13 февраля 2017, 09:55
Он посвящен проблемам противодействия бытовому насилию.
В Мажилисе началось пленарное заседание (правительственный час) на тему «Актуальные проблемы противодействия бытовому насилию», сообщает Zakon.kz. Доклад об этом зачитает министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.
На заседание приглашены представители Генеральной прокуратуры, а также министерств: юстиции, национальной экономики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества.
Среди приглашенных и Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Национальный центр по правам человека в РК, Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан.
В заседании также участвуют эксперты проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», организаций: «ООН – женщины» в Центральной Азии (Казахстан), PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии.
В правительственном часе также принимают участие руководители Южно-Казахстанского облакимата, местной полицейской службы Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, а также Общественного совета Карагандинской области.
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