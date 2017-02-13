Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

В Мажилисе началось пленарное заседание (правительственный час) на тему «Актуальные проблемы противодействия бытовому насилию», сообщает Zakon.kz. Доклад об этом зачитает министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.





На заседание приглашены представители Генеральной прокуратуры, а также министерств: юстиции, национальной экономики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования и науки, информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества.





Среди приглашенных и Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Национальный центр по правам человека в РК, Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан.





В заседании также участвуют эксперты проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», организаций: «ООН – женщины» в Центральной Азии (Казахстан), PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии.





В правительственном часе также принимают участие руководители Южно-Казахстанского облакимата, местной полицейской службы Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, а также Общественного совета Карагандинской области.







