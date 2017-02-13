Скончался глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин

Глава Счетного комитета Казахстана Козы-Корпеш Джанбурчин скончался в ночь с 11 на 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня ночью на 57 году жизни скоропостижно скончался председатель Счётного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин. Причина смерти острая сердечная недостаточность», - сообщили в Счётном комитете.

Козы-Корпеш Джанбурчин родился 2 июля 1960 года в поселке Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области.

Начал карьеру с должности инженера НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР (1982-1983). С 1997 по 2003 год он был заместителем акима Алматы; с 2003 по 2007 год работал заместителем министра обороны по экономике и финансам.

С 2009 по 2014 годы - заместитель секретаря Совета безопасности РК - заведующий секретариатом Совета безопасности.

15 января 2014 года Указом Главы государства назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), орденом «Барыс» III степени (2012), 10 юбилейными и ведомственными медалями, в том числе медалями Российской Федерации и Республики Беларусь.