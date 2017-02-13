В Алматы вынесен приговор убийцам, расчленившим тело жертвы
13 февраля 2017, 10:04
Их приговорили к длительным срокам заключения.
В Специализированном межрайонном суде Алматы оглашен приговор по делу о жестоком убийстве молодого мужчины, передаёт корреспондент Zakon.kz.
Приговором суда Азамат Кабденов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 99 ч.2 п.7 и 188 ч.2 п. 1 и приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Таир Абельдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного теми же статьями и приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Осужденные должны выплатить семье убитого Романа Ситака 1 млн тенге в качестве возмещения морального вреда, и 332 тыс тенге - материального ущерба.
Напомним, жестокое убийство произошло в прошлом году. Мужчина без определённого места жительства нашёл в мусорном баке сумку с головой человека. Полицейские быстро выяснили, что убийство было совершено в съемной квартире. Вскоре в Байконуре были задержаны двое подозреваемых. Оказалось, что убийство они совершили из-за приставки Play Station, которую Роман Ситак дал осужденным в аренду, но они не пожелали платить.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843883-89f2a9f359102e636a727ac676a9b5e9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...