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В Алматы вынесен приговор убийцам, расчленившим тело жертвы

13 февраля 2017, 10:04

Их приговорили к длительным срокам заключения.


В Специализированном межрайонном суде Алматы оглашен приговор по делу о жестоком убийстве молодого мужчины, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Приговором суда Азамат Кабденов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 99 ч.2 п.7 и 188 ч.2 п. 1 и приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Таир Абельдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного теми же статьями и приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденные должны выплатить семье убитого Романа Ситака 1 млн тенге в качестве возмещения морального вреда, и 332 тыс тенге - материального ущерба.

Напомним, жестокое убийство произошло в прошлом году. Мужчина без определённого места жительства нашёл в мусорном баке сумку с головой человека. Полицейские быстро выяснили, что убийство было совершено в съемной квартире. Вскоре в Байконуре были задержаны двое подозреваемых. Оказалось, что убийство они совершили из-за приставки Play Station, которую Роман Ситак дал осужденным в аренду, но они не пожелали платить.

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