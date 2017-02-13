В Южной Корее вновь допросили фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна

Прокуратура Южной Кореи дополнительно допросила в понедельник фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе,

Как передало агентство Рёнхап, Ли Чжэ Ён пообещал, что будет давать правдивые показания следователям по особым поручениям, которые расследуют скандал. Также на допрос вызваны и другие руководители компании Samsung Electronics, в которой Ли Чжэ Ен занимает пост вице-председателя.





В прошлый раз Ли Чжэ Ён был допрошен 12 января и прокуратура запросила ордер на его арест по обвинениям во взяточничестве, хищениях и даче ложных показаний. Однако суд отклонил этот запрос.





Коррупционный скандал разгорелся в октябре, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.





В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом.