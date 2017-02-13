В Жамбылской области центрами занятости трудоустроено 30330 человек

План по содействию трудоустройству в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в области перевыполнен.

Комплексный план в регионе за прошлый год выполнен на 123,5 процента. Активными мерами содействия занятости охвачено 30330 человек, в том числе 17401 житель области трудоустроен на постоянные рабочие места , сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.





На оплачиваемые общественные работы привлечено 4784 безработных. Профессиональным обучением охвачено 697 человек, из которых завершили учебу 693, еще 670 человек были трудоустроены. На социальные рабочие места направлено 1285 обратившихся в центры занятости, на молодежную практику - 2153 выпускника вузов и колледжей. В рамках «Дорожной карты занятости-2020» выделено 953 микрокредита на более чем три миллиарда тенге.





В 2015 году совместно с областным филиалом партии «Нур Отан» проведена крупномасштабная ярмарка вакансий для инвалидов. Каждый работодатель обязан обеспечивать трехпроцентную квоту рабочих мест для инвалидов.





В текущем году началась реализация следующего ее этапа - Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.





В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства акцент будет делаться не только на обеспечение краткосрочной занятости населения, но и на обучение людей востребованным на рынке труда профессиям и поддержку предпринимателей. Предпочтение отдается сельским бизнесменам, но предусмотрена и поддержка сельхозпроизводителей, действующих на территории Тараза и малых городов Каратау и Жанатаса.