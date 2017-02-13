Полиция Алматы разыскивает потерпевших от мошеннических действий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.





Гражданин Пак В., 1979 г.р. путем обмана и злоупотребляя доверием граждан, завладевал их имуществом и денежными средствами. Задержан сотрудниками УВД Алмалинского района за совершение серий мошенничеств. Телефоны: 254-46-00 и 254-46-01.













Гражданин Маямеров С., 1980 г.р. путем обмана и злоупотребляя доверием граждан завладевал их денежными средствами. Задержан сотрудниками УВД – и Бостандыкского района за совершение серий мошенничеств. Телефоны: 254-47-00 и 254-47-01. Мужчина обманывал пенсионеров, вовлекая их в лотерейный розыгрыш.













Гражданин Белгибай А., 1972 г.р путем обмана и злоупотребляя доверием граждан завладевал денежными средствами. Задержан сотрудниками УБОП ДВД г.Алматы за совершение серий мошенничеств. Точнее, за вознаграждение обещал гражданам помочь в получении от государства 8 соток земли, демонстрируя при этом, листовку (смотреть ниже). Телефоны: 8-707-355-53-63.













Гражданка Михайлова О., 1988 г.р. путем обмана и злоупотребляя доверием граждан завладевала их имуществом и денежными средствами. Задержана сотрудниками УВД Алмалинского района за совершение серий мошенничеств. В основном женщина обманывала детей. Действовала под предлогом гадания и снятий порчи. Телефоны: 254-46-00 и 254-46-01.













Гражданка Сетекова Р., 1966 г.р. путем обмана и злоупотребляя доверием граждан завладевала денежными средствами. Задержана сотрудниками ОП при УВД Бостандыкского района за совершение серий мошенничеств. Телефоны: 298-52-80 и 298-52-81.













Гражданка Исабекова А., 1958 г.р. путем обмана и злоупотребляя доверием граждан, завладевала их имуществом и денежными средствами. Задержана сотрудниками ОП при УВД Ауэзовского района за мошенничества, которые совершала под фиктивными анкетными данными. Установлено, что эта женщина находилась в розыске за разбойное нападение на территории Алматинской области. Телефоны: 298-53-00 и 298-53-01.











