В Казахстане может появиться новый вид спорта

Кыз куу на льду. в начале была идея. после - обсуждение в узком кругу. Авторы идеи студенты Раушан Мухина и Дидар Бауржанов.

Сейчас в Казнете бурно обсуждают «кыз куу» на льду. Если раньше девушек догоняли на лошадях, то современные джигити настигают красавиц на коньках, передает передает Astana TV





Идея павлодарским студентам пришла чисто случайно. Однако, эстафету уже подхватила молодежь из других регионов, разыграв на катке «аксерек-коксерек». Старшее поколение только приветствует такие начинания, понимая, что сейчас и время другое. Но надо сказать, что дальше всех пошли пользователи Казнета, предложившие кокпар на снегоходах и борьбу на мотоцикле. На скоростных дорогах. Александр Вервекин встретился с авторами этих идеи.





Кыз куу на льду. в начале была идея. после - обсуждение в узком кругу. Авторы идеи студенты Раушан Мухина и Дидар Бауржанов.



