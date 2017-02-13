В Казахстане может появиться новый вид спорта
13 февраля 2017, 10:37
Кыз куу на льду. в начале была идея. после - обсуждение в узком кругу. Авторы идеи студенты Раушан Мухина и Дидар Бауржанов.
Сейчас в Казнете бурно обсуждают «кыз куу» на льду. Если раньше девушек догоняли на лошадях, то современные джигити настигают красавиц на коньках, передает Astana TV.
Идея павлодарским студентам пришла чисто случайно. Однако, эстафету уже подхватила молодежь из других регионов, разыграв на катке «аксерек-коксерек». Старшее поколение только приветствует такие начинания, понимая, что сейчас и время другое. Но надо сказать, что дальше всех пошли пользователи Казнета, предложившие кокпар на снегоходах и борьбу на мотоцикле. На скоростных дорогах. Александр Вервекин встретился с авторами этих идеи.
Кыз куу на льду. в начале была идея. после - обсуждение в узком кругу. Авторы идеи студенты Раушан Мухина и Дидар Бауржанов.
Студенты ПГУ сыграли не на конях, а на коньках. Сняли об этом видео и выложили в интернет.
«Мы решили бросить вызов другим вузам нашей страны, чтобы они придумали свой новый вид спорта, также связав это с нашими казахскими традициями, и так же преподнести это в современном стиле», — студентка ПГУ им. С. Торайгырова Раушан Мухина.
Ролик со студенческим кыз куу на ледяном катке молодёжь разместила в «Инстаграмм» и «Фейсбук», сопроводив его текстовым вызовом к учащимся всех ВУЗов Казахстана. Мол, кто способен так же на льду осовременить давно известные или может позабытые игры? Новый взгляд на старинный обычай называют детрадиционализацией.
Инициативу павлодарской молодежи по возрождению национальных игр в современных условиях поддержали не только студенты других ВУЗов, но и пользователи Казнета. И даже просят внести некоторые спортивные дисциплины в школьную программу. Надо сказать, что идеи - креативные. К примеру, казахстанцы помимо кыз куу на льду, предлагают «кокпар на снегоходах», «тенге алу коньковым ходом на лыжах» и даже «борьбу верхом на мотоциклах для спидвея». Конечно, все эти элементы вряд ли появятся в учебных дисциплинах, но вполне могут прижиться в повседневной жизни.
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