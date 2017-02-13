Амандык Баталов раскритиковал итоги работы по развитию Талдыкоргана

Аким области подчеркнул, что из областного бюджета было выделено 4 млрд тенге. В итоге, созданы все условия, необходимая инфраструктура готова, подведена железная дорога, но при этом на территории индустриальной зоны действует всего 2 предприятия, а это не результат.

Глава региона Амандык Баталов подверг жесткой критике реализацию ряда важных направлений социально-экономического развития областного центра по итогам минувшего года, передает корреспондент BNews.kz





В первую очередь критике подверглась работа, проводимая по развитию индустриальной зоны «Талдыкорган».





Аким области подчеркнул, что из областного бюджета было выделено 4 млрд тенге. В итоге, созданы все условия, необходимая инфраструктура готова, подведена железная дорога, но при этом на территории индустриальной зоны действует всего 2 предприятия, а это не результат.





«Необходимо проводить инвест-форумы, встречи с инвесторами, показывать, какие условия для развития бизнеса созданы. Шире надо работать, развивать производство. Ведь новые предприятия – это новые рабочие места, а значит повышение благосостояния населения. А это важнейшее поручение Главы государства. Конечно, есть достижения, работа ведется, но медленно, темпы необходимо ускорить, тем более все условия созданы, большие возможности имеются», - подчеркнул А.Баталов.





Аким области сделал ряд критических замечаний, коснувшихся благоустройства дворовых площадок, школьных дворов, строительства мусорных площадок, капитального ремонта арычной системы, проведения сезонных работ по озеленению.





Также аким области подчеркнул, что большое внимание необходимо продолжать уделять ремонту и содержанию дорог, не только центральных, но и улиц микрорайонов и пригородных поселков.





Вместе с тем, как отметил глава Талдыкоргана Багдат Карасаев, в прошлом году на ремонт и содержание внутригородских дорог было направлено более 5,0 млрд. тенге, что в 2,5 раза больше 2015 года. В результате всеми видами работ охвачено 48 улиц общей протяженностью 61 км, из них более 50 км или свыше 80% – второстепенные улицы города.





Кроме того, А.Баталов отметил недостатки в зимнем содержании города. Замечания коснулись несвоевременной очистки улиц, тротуаров от снега и наледи.





«Необходимо закупить современную технику, которая во многом облегчит труд людей. Вносите предложения, будем рассматривать и решать. Но город должен быть ухоженным всегда», – подчеркнул аким.





Также А.Баталов поручил решить вопросы стихийной торговли, подчеркнув, что сначала необходимо создать условия, открыть современный торговый дом, где будет реализовываться качественная продукция из районов и городов области.





«Со стороны руководства области вам оказывается всяческая поддержка, выделяются необходимые средства. Ваша задача – оперативно решать конкретные задачи, чтобы результат был налицо. Ведь все делается для горожан, для развития Талдыкоргана. При таком бюджете город должен быть, как игрушка. Срочно перестраивайте свою работу», - сказал А.Баталов, обращаясь к команде акима города .





Отметим, развитие Талдыкоргана всегда было под особым контролем руководства региона. Аким области Амандык Баталов, неоднократно отмечал, что Талдыкорган должен стать одним из самых красивых, современных и комфортных городов для жизни его жителей.





В числе главных задач на предстоящий год – газификация областного центра, капитальный ремонт городского бассейна и благоустройство близлежащей к нему территории, модернизация центрального парка, организация работы городского питомника, а также водоснабжение дачного поселка «Уйтас».



