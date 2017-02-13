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Видео взорванных ИГ главных достопримечательностей Пальмиры

13 февраля 2017, 10:39

На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра — просцениум — и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.


Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки «Исламское государство» главные достопримечательности сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон, передает Lenta.ru.

На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра — просцениум — и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.

Также дроны сняли очередную активизацию принадлежащих группировке грузовиков возле Пальмиры. «Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — отметили в Минобороны.

О разрушении ИГ в Пальмире Тетрапилона и части Римского театр сообщалось в конце января.

Боевики вновь взяли Пальмиру 11 декабря 2016 года после отступления правительственных войск.

Сирийская армия при поддержке России освободила древний город от ИГ в конце марта 2016-го. За время оккупации там был нанесен серьезный ущерб многим культурным объектам, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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