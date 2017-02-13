Видео взорванных ИГ главных достопримечательностей Пальмиры

На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра — просцениум — и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.

Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки «Исламское государство» главные достопримечательности сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон, передает передает Lenta.ru





На кадрах видны взорванные террористами центральная часть театра — просцениум — и колонны построенного в 270 году Тетрапилона.





Также дроны сняли очередную активизацию принадлежащих группировке грузовиков возле Пальмиры. «Это свидетельствует о намерениях ИГ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — отметили в Минобороны.





О разрушении ИГ в Пальмире Тетрапилона и части Римского театр сообщалось в конце января.





Боевики вновь взяли Пальмиру 11 декабря 2016 года после отступления правительственных войск.





Сирийская армия при поддержке России освободила древний город от ИГ в конце марта 2016-го. За время оккупации там был нанесен серьезный ущерб многим культурным объектам, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.