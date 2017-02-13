Альварес: мы сделали Головкину предложение, но он хочет больше, чем заслуживает

Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, почему потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным может не состояться.

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль Альварес «Канело» (48-1-1, 34 КО) в интервью Boxing Scene заявил, что бой с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) может сорваться из-за высоких запросов казахстанца.





«Замысел в том, чтобы драться с Головкиным после Чавеса. Мы уже сделали ему предложение. Но соперники всегда хотят получить больше, чем заслуживают. В первую очередь они хотят денег, но мы сделали предложение, и если он его примет, то бой будет в этом году», - сказал Альвареса.



