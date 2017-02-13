В Калифорнии уточнили зону эвакуации из-за ЧП на плотине

Власти Калифорнии уточнили зону эвакуации, объявленную из-за разрушения самой высокой в США плотины, в нее попали по меньшей мере 130 тысяч человек,

По данным агентства, эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.





Ранее помимо Оровилла в списке фигурировали населенные пункты вдоль реки Фетер, в том числе Гридли, Биггс, Юба-сити, Лома Рика.





Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.





Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.