В центре Кокшетау горит административное здание
13 февраля 2017, 11:13
Пожар в офисном здании произошел утром, подробности выясняются.
Административное здание, где размещается офис страховой компании, загорелось в понедельник утром, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места события.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям пока не комментируют ЧП, сообщив лишь, что подробности пожара будут даны позже.
На месте возгорания находятся несколько машин ДЧС, дежурят кареты скорой помощи. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Помимо страховой компании, в здании также находятся офисы несколько фирм.
Фото: Sputnik
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