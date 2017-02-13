Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 321,66 (-1,64), EURKZT_TOD - 341,70/342,20, CNYKZT_TOD = 46,7400 (-0,4500)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 321,66 тенге за доллар (-1,64 тенге), объем торгов - 25 000 тыс. USD (-6 600 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 341,70 тенге за евро, предложение - 342,20 тенге за евро. По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 46,7400 тенге за юань (-0,4500 тенге), объем торгов - 450 тыс. юаней (+350 тыс. юаней). Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.