Нацвалюта укрепилась в начале недели
13 февраля 2017, 11:21
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии составил 321,66 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 февраля 2017 года составил 321,66 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 321,2 тенге за доллар США, максимальный - 322 тенге. Объем торгов составил 25 млн. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 61.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843898-7dacefeaa95efd633814426d19a64412
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...