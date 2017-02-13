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Нацвалюта укрепилась в начале недели

13 февраля 2017, 11:21

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии составил 321,66 тенге.


Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 февраля 2017 года составил 321,66 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 321,2 тенге за доллар США, максимальный - 322 тенге. Объем торгов составил 25 млн. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 61.


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