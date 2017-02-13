В СКО расследуют гибель 24-летнего строителя
13 февраля 2017, 11:21
Жуткие фотографии с места падения молодого человека появились в социальной сети Петропавловска.
Обстоятельства гибели молодого человека на строительной площадке выясняют в СКО, сообщает МИА «Казинформ».
Жуткие фотографии с места падения молодого человека появились в социальной сети Петропавловска.
Пользователи указали, что ЧП произошло на одном из строящихся жилых комплексов.
Факт гибели 24-летнего строителя подтвердили в ДЧС СКО.
«Трагедия произошла в субботу в 11.00. Каменщик, 1992 года рождения, упал с высоты 14 этажа», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В причинах произошедшего теперь разбирается управление государственной инспекции труда.
«Будем проводить спецрасследование. Инспектор сейчас находится на предприятии, на стройке. В течение 10 дней расследование проведем. Будем смотреть, какие нормы законодательства были нарушены. Известно, что он убирал распорки и сорвался вниз», - сказал заместитель руководителя управления, государственный инспектор труда Арман Жалелов.
Фото: соцсети
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