В Китае детеныши больших панд учатся забираться на деревья: видео
13 февраля 2017, 11:35
В заповеднике, расположенном на юго-западе Китая, детеныши больших панд приступили к одному из самых важных уроков в их жизни.
Медвежата учатся забираться на деревья и безопасно спускаться. Для этого у животных есть целая площадка с лестницами и бревнами, передает телеканал НТВ.
Судя по кадрам, снятым в заповеднике, пока получается не очень — панды или падают сами, или спихивают друг друга, но упорству можно только позавидовать.
В природе большие панды обитают именно на деревьях, поэтому умение взбираться для них жизненно необходимо. Взрослые особи с этой задачей справляются мастерски, несмотря на свой неуклюжий внешний вид.
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