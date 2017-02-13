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В Китае детеныши больших панд учатся забираться на деревья: видео

13 февраля 2017, 11:35

В заповеднике, расположенном на юго-западе Китая, детеныши больших панд приступили к одному из самых важных уроков в их жизни.


Медвежата учатся забираться на деревья и безопасно спускаться. Для этого у животных есть целая площадка с лестницами и бревнами, передает телеканал НТВ.

Судя по кадрам, снятым в заповеднике, пока получается не очень — панды или падают сами, или спихивают друг друга, но упорству можно только позавидовать.

В природе большие панды обитают именно на деревьях, поэтому умение взбираться для них жизненно необходимо. Взрослые особи с этой задачей справляются мастерски, несмотря на свой неуклюжий внешний вид.


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