Пострадавшего на шахте горняка в Карагандинской области перевели из реанимации
13 февраля 2017, 11:38
На шахте Костенко оторвался болт оборудования, в результате чего тяжелую травму получил горняк, являющийся помощником начальника участка.
Пострадавший на шахте Костенко угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» 51-летний горняк выведен из тяжелого состояния после множественных травм на производстве, сообщает МИА «Казинформ».
«Операции прошли успешно. Состояние здоровья пациента стабильное, в связи с чем он в настоящий момент переводится из реанимационного отделения в общую палату», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Работодатель пострадавшего в лице компании «АрселорМиттал Темиртау» держит ситуацию на контроле. Как сообщила руководитель пресс-службы АО «АрселорМиттал Темиртау» Зульфира Мухамедьярова, по факту несчастного случая специальной комиссией ведется расследование.
«В состав комиссии вошли сотрудники управления по инспекции труда и наши специалисты. Все обстоятельства несчастного случая выясняются», - прокомментировала Зульфира Мухамедьярова.
Напомним, на шахте Костенко оторвался болт оборудования, в результате чего тяжелую травму получил горняк, являющийся помощником начальника участка. Ему поставлен диагноз: разрыв почки, разрыв печени, тупая травма живота, закрытый компрессионный перелом позвонка.
Фото: соцсети
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