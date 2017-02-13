В Казахстане не хватает медицинских вытрезвителей - глава МВД

"Полагаю, что их сеть в стране должна быть расширена, но предложение министерства не находит поддержки ни в министерстве здравоохранения, ни в акиматах" - К. Касымов.

Министр внутренних дел К. Касымов отметил, что в настоящее время в стране функционирует всего 30 «так называемых медицинских вытрезвителей» на 615 койко-мест, сообщает Zakon.kz





«Они сейчас называются центры временной адаптации и детоксикации и находятся в ведении Министерства здравоохранения. Этого явно недостаточно. Полагаю, что их сеть в стране должна быть расширена, но предложение министерства не находит поддержки ни в министерстве здравоохранения, ни в акиматах», - посетовал он.





Также министр указал, что «малочисленны в стране также наркологические организации для принудительного лечения лиц, больных алкоголизмом».





«Сейчас насчитывается всего 22 такие организации на 2470 койко-мест. Практика убедительно показывает, что необходимо открытие дополнительно еще 11 наркоучреждений в таких областях как Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская и Кызылорда. В прошлом году из 5,3 тысяч лиц, направленных в эти организации более 1 тысячи человек не прошли принудительное лечение только по причине отсутствия в них койко-мест. К тому же, достаточно сложной остается сама процедура направления лица на принудительное лечение от алкоголизма», - пояснил глава ведомства.





«Наш участковый инспектор вынужден тратить на оформление одного человека в среднем не менее 12-15 суток, при этом имеются другие чисто медицинские проблемы. К состоянию здоровья принимаемых пациентов наркологи применяют чрезмерно завышенные требования. Направляемые нами лица не должны страдать побочными болезнями кроме как алкоголизма, то есть мы должны направлять туда только здоровых людей. В связи с этим мы намерены совместно с Министерством здравоохранения пересмотреть отдельные нормы закона о принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией», - заключил К. Касымов.





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Ксения Давыдова, Астана