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Крушение Robinson на Алтае: найдено тело одной из пассажирок

13 февраля 2017, 12:05

Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера.


Спасатели начали находить тела погибших при крушении вертолета на Алтае, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в экстренных службах.

"Обнаружено тело одной из погибших - Елены Ракитской. Его прибило к берегу", - сказал источник.

Позже это подтвердил глава Турочакского района Владислав Рябченко.

"Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории - тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено", - сказал он.

Как сообщалось, вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди погибших может быть один из руководителей Heliport Moscow, а также бывший алтайский чиновник Анатолий Банных.

Фото: facebook.com

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