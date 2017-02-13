Крушение Robinson на Алтае: найдено тело одной из пассажирок
13 февраля 2017, 12:05
Вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера.
Спасатели начали находить тела погибших при крушении вертолета на Алтае, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в экстренных службах.
"Обнаружено тело одной из погибших - Елены Ракитской. Его прибило к берегу", - сказал источник.
Позже это подтвердил глава Турочакского района Владислав Рябченко.
"Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории - тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено", - сказал он.
Как сообщалось, вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди погибших может быть один из руководителей Heliport Moscow, а также бывший алтайский чиновник Анатолий Банных.
Фото: facebook.com
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