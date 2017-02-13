Сеул задумался об ответных пусках после испытания ракеты Пхеньяном

Кроме того, не исключается испытание новой баллистической ракеты, которая сможет нанести упреждающие удары по любым ядерным и ракетным объектам Северной Кореи.

Республика Корея изучает возможность запуска баллистических ракет как ответную меру на проведенные КНДР испытания. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Ёнхап», ссылаясь на источники в южнокорейском оборонном ведомстве, передает передает Lenta.ru





По их данным, Сеул задумался о пуске ракет малой дальности Hyunmoo-2A (способна поражать цели на расстоянии до 300 километров) или Hyunmoo-2B увеличенной дальности (500 километров). Кроме того, не исключается испытание новой баллистической ракеты радиусом действия до 800 километров, она может нанести упреждающие удары по любым ядерным и ракетным объектам Северной Кореи. Разработка этого оружия вышла на финальный этап, в армию Республики Корея оно может поступить уже в этом году.





12 февраля КНДР сообщила об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности в акваторию Японского моря. При испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В связи с проведением пуска США, Япония и Южная Корея потребовали экстренно созвать Совета Безопасности ООН, он может быть проведен уже 13 февраля.



