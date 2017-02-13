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Сеул задумался об ответных пусках после испытания ракеты Пхеньяном

13 февраля 2017, 12:10

Кроме того, не исключается испытание новой баллистической ракеты, которая сможет нанести упреждающие удары по любым ядерным и ракетным объектам Северной Кореи.


Республика Корея изучает возможность запуска баллистических ракет как ответную меру на проведенные КНДР испытания. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Ёнхап», ссылаясь на источники в южнокорейском оборонном ведомстве, передает Lenta.ru.

По их данным, Сеул задумался о пуске ракет малой дальности Hyunmoo-2A (способна поражать цели на расстоянии до 300 километров) или Hyunmoo-2B увеличенной дальности (500 километров). Кроме того, не исключается испытание новой баллистической ракеты радиусом действия до 800 километров, она может нанести упреждающие удары по любым ядерным и ракетным объектам Северной Кореи. Разработка этого оружия вышла на финальный этап, в армию Республики Корея оно может поступить уже в этом году.

12 февраля КНДР сообщила об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности в акваторию Японского моря. При испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В связи с проведением пуска США, Япония и Южная Корея потребовали экстренно созвать Совета Безопасности ООН, он может быть проведен уже 13 февраля.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

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