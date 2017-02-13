В РК за 2016 год совершено 248 тысяч преступлений

На Правительственном часе в Мажилисе парламента РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал, сколько было зарегистрировано уголовных правонарушений в прошлом году, передает корреспондент Zakon.kz.

«В прошлом году было зарегистрировано более 248 тысяч уголовных правонарушений, из которых 26 тысяч - тяжких, особо-тяжких преступлений. Это общая статистика. В стране совершено всего 853 умышленных убийства, 2160 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, более 5000 - причинения средней тяжести вреда здоровья, почти 680 случаев угроз физической расправы и других преступлений. Именно эти виды преступлений против личности чаще всего совершаются в семейно-бытовой сфере - они составляют 10%», - сказал он.

По его словам, в основном, они происходят в результате конфликтов между супругами.

«В семьях с низким социальным и материальным условием, в состоянии алкогольного опьянения между бывшими членами семьи, сожителями. Жертвами насилия, как правило, становятся женщины, пожилые люди и дети. Необходимо отметить, что до 2010 года полиция не имела конкретного алгоритма действия по профилактике насилия в быту. Ситуация изменилась с принятием специальных законов о профилактике бытового насилия и закона о профилактике правонарушений. Были определены правовые, социальные и организационные аспекты деятельности госорганов, акиматов и граждан по организации профилактики этого социального явления», - уточнил глава ведомства.

К. Касымов отметил, что в распоряжении полиции появились реальные рычаги воздействия на семейных дебоширов, позволяющие проводить с ними предметную индивидуальную профилактическую работу.

«С момента принятия закона сотрудниками ОВД вынесено более 379 тысяч защитных предписаний, судами установлено свыше 32 тысяч особых требований по проведению правонарушителей. Итоги последних пяти лет показывают, что на местах полиция активно принимает специальные меры. Если в 2012 году было вынесено порядка 38 тысяч защитных предписаний и установлены особые требования к поведению 3500 правонарушителей, то в прошлом году уже было вынесено 64 тысячи защитных предписаний, и установлено 5000 особых требований», - проинформировал министр.

Более того, как он подчеркнул, в прошлом году за нарушение защитных предписаний к административной ответственности привлечено около 3 тысяч дебоширов против 1 тысячи в 2012 году.

«Сегодня на профилактическом учете полиции состоит около 4 тысяч лиц, в отношении которых внесены защитные предписания и 1200 в отношении которых судом установлены особые требования к поведению. В целом, принятые законодательные меры способствовали ежегодному снижению уровня семейно-бытовой преступности в стране в среднем на 10%. По сравнению с 2011 годом в 2016 году мы добились снижения на 35% этих видов преступлений. Почти в три раза сократилось число убийств, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений», - заключил К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана