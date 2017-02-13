В Калифорнии сообщают о мародерстве во время эвакуации из-за ЧП на плотине
13 февраля 2017, 12:19
Случаи мародерства были зафиксированы в двух магазинах.
Первые случаи мародерства зафиксированы в Калифорнии, где проводится эвакуация из-за разрушения самой высокой в США плотины, сообщает телеканал KCRA со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
По словам офицера полиции города Оровилл, случаи мародерства были зафиксированы в двух магазинах.
Как сообщалось ранее, власти Калифорнии сообщили об эвакуации по меньшей мере 130 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на выездах из городов и населенных пунктов образовались сильные пробки.
Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.
Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.
Фото © Fotolia/ Dominik Herz
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