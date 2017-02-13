Жанболат Мамай арестован на 2 месяца

С февраля 2002 года Аблязов находился в Казахстане под подпиской о невыезде, в марте арестован за создание преступной группы, незаконную предпринимательскую деятельность и злоупотребление служебным положением, а летом осужден к шести годам лишения свободы. В апреле 2003 года был помилован президентом и уехал в Россию, но в 2005 году вернулся.

Ранее Генпроркуратура РК распространила официальное заявление, в котором сообщала, что за совершение многочисленных преступлений Аблязов и его сообщники преследуются не только Казахстаном и Российской Федерацией, но и рядом европейских государств, в том числе Украиной и Швейцарией, а в Великобритании он осужден на 22 месяца лишения свободы.



