Бишимбаев похитил 1 млрд. тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде
13 февраля 2017, 12:23
Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию под видом оплаты за питание и проживание рабочих.
Председатель Правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев К. организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в г.Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж», сообщает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК РК.
В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М.
Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих.
Из указанной суммы, Бишимбаев К. лично получил 2 млн. долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.
В отношении Исабек Ж., Кожабаева М. и Нурлыбек С. с санкции суда избран арест. Ибрашев Д., с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, 10 января стало известно, что задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Он задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
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Фото: Kazpravda.kz
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