Бишимбаев похитил 1 млрд. тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде

Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию под видом оплаты за питание и проживание рабочих.

Председатель Правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев К. организовал преступную схему по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в г.Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж», сообщает Zakon.kz со ссылкой на АДГСПК РК.





В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М.





Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих.





Из указанной суммы, Бишимбаев К. лично получил 2 млн. долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.





В отношении Исабек Ж., Кожабаева М. и Нурлыбек С. с санкции суда избран арест. Ибрашев Д., с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест.





Проводится досудебное расследование.





Напомним , 10 января стало известно, что задержан бывший Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Он задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

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