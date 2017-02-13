В Алматы районная прокуратура выявила 15 сообществ, пропагандирующих суицид

Прокуратура Наурызбайского района принимает меры по закрытию сайтов, содержащих видео порнографического и сексуально-эротического характера, а также с призывами к суициду, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.





В ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуратурой Наурызбайского района было выявлено более таких 20 сайтов порнографического характера, а также более 15 интернет-ресурсов, прямо или косвенно пропагандирующих суицид.





"Установлено, что отдельными иностранными средствами массовой информации – интернет-сайтами, на которые имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан, распространяется кино-видео продукция порнографического и специального сексуально-эротического характера. Более того, мониторингом социальных сетей выявлены более 15 сообществ, содержащих фото и видео материалы с призывами к суициду", - сказано в распространенном сообщении.





По результатам мониторинга прокуратура Наурызбайского района приняла меры по блокированию доступа к данным группам, зарегистрированным в социальных сетях.





Также, в связи с распространением в социальных сетях игры «Беги или умри», согласно которой дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко машинами, районному отделу образования совместно с МПС УВД района незамедлительно поручено провести профилактическую работу с учащимися в учреждениях образования района по разъяснению Правил дорожного движения, а также параллельно вести разъяснительную работу с родителями.







