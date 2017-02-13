В Павлодаре выяснили, почему произошла авария на водосетях
13 февраля 2017, 12:28
Из-за аварии затопило проезжую часть нескольких улиц города.
Вода хлынула из колодца по улице П.Васильева в воскресенье, около пяти часов утра, заливая проезжую часть. Коммунальщики, работники отдела ЖКХ и силы ЧС во главе с акимом города весь день воскресенья и всю ночь пытались ликвидировать аварию, откачивая воду, но так и не смогли это сделать.
Работе мешал 20-градусный мороз, к тому же замерзшие задвижки в колодцах пропускали воду, их не могли закрыть, поэтому вода продолжала выливаться на проезжую часть близлежащих улиц, заливая частный сектор. В одном из домов затоплены двор и подвал.
Рано утром в понедельник удалось найти причину аварии: из строя вышла задвижка на улицах Абая – П.Васильева. Задвижку извлекли для замены.
Пришлось отключить водоснабжение в четырех многоэтажках, во всем городе было снижено давление воды. Устранение аварии продолжается до сих пор.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Алибек Дженалинов. Аскар Газизов/facebook.com
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