Как избежать трагедии на льду

О правилах безопасности на зимнем водоеме рассказали в ДЧС Костанайской области , передает , передает Zakon.kz





В зимний период водоемы сковывает лёд и на рыбалку выходят любители подлёдного лова, но многие из них не знают об элементарных правилах безопасности.





Прежде всего, нужно научиться определять прочность льда по его внешнему виду, толщине и различным приметам. Непрочный лед может быть около кустов, камышей, под пристанями и мостами, а также там, где бьют ключи или в водоем впадает ручей. Прочным считается чистый прозрачный лед толщиной не менее 5 см. Он может выдержать человека, а лед толщиной 15 см уже выдерживает легковой автомобиль. Прочность льда зависит от его строения, но поскольку он часто покрыт снегом, то определить его качество и толщину не всегда бывает легко. Наиболее надежный способ - сделать пробные лунки пешней : если лед пробивается одним ударом не тяжелой пешни, выходить на него опасно! Проверять прочность льда ни в коем случае не следует ударом ноги, иначе сразу можно провалиться.





При выходе на лёд нужно руководствоваться элементарными мерами безопасности:





1) не выходить на лед в одиночку; 2) иметь пешню и прочную веревку длиной 10-15 м на группу из трех-пяти человек; 3) брать с собой два специальных ледовых шила - "спасалки" (вместо них можно использовать крупные гвозди, нож); 4) не пробивать лунки на перекатах; 5) не скапливаться группами в одном месте; 6) не пробивать рядом много лунок. Ни в коем случае не выходить на лед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения!