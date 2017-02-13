Как избежать трагедии на льду
13 февраля 2017, 12:33
Многие не знают об элементарных правилах безопасности.
О правилах безопасности на зимнем водоеме рассказали в ДЧС Костанайской области, передает Zakon.kz.
В зимний период водоемы сковывает лёд и на рыбалку выходят любители подлёдного лова, но многие из них не знают об элементарных правилах безопасности.
Прежде всего, нужно научиться определять прочность льда по его внешнему виду, толщине и различным приметам. Непрочный лед может быть около кустов, камышей, под пристанями и мостами, а также там, где бьют ключи или в водоем впадает ручей. Прочным считается чистый прозрачный лед толщиной не менее 5 см. Он может выдержать человека, а лед толщиной 15 см уже выдерживает легковой автомобиль. Прочность льда зависит от его строения, но поскольку он часто покрыт снегом, то определить его качество и толщину не всегда бывает легко. Наиболее надежный способ - сделать пробные лунки пешней: если лед пробивается одним ударом не тяжелой пешни, выходить на него опасно! Проверять прочность льда ни в коем случае не следует ударом ноги, иначе сразу можно провалиться.
При выходе на лёд нужно руководствоваться элементарными мерами безопасности:
1) не выходить на лед в одиночку; 2) иметь пешню и прочную веревку длиной 10-15 м на группу из трех-пяти человек; 3) брать с собой два специальных ледовых шила - "спасалки" (вместо них можно использовать крупные гвозди, нож); 4) не пробивать лунки на перекатах; 5) не скапливаться группами в одном месте; 6) не пробивать рядом много лунок. Ни в коем случае не выходить на лед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843918-07c86d9c5983d3bd5089647472bc24db
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...