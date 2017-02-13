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Новости за сегодня

Свыше тысячи казахстанцев лишены родительских прав в прошлом году

 

В ходе правительственного часа в Мажилисе РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов озвучил, что на профилактическом учете в полиции состоит более 12 тыс неблагополучных семей, в которых проживает свыше 16 тыс детей. За прошлый год выявлено 44 факта жестокого обращения с детьми, свыше тысячи человек лишены родительских прав, передаёт корреспондент BNews.kz.

«На профилактическом учете в полиции состоит более 12 тыс неблагополучных семей, в которых проживает свыше 16 тыс детей. В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены более 5500 родителей. Выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми, свыше тысячи человек лишены родительских прав», - озвучил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

В идеале все они должны быть под пристальным вниманием не только полиции, но и социальных служб и общественности. Министр отметил, что у полиции есть определенные рычаги воздействия на социально неблагополучные семьи. Но, к сожалению, они носят исключительно репрессивный характер. По ходатайству полиции судами ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав, тем самым искусственно увеличивается уровень социального сиротства в стране.

«Зачастую причинами, способствующими совершению насилия в отношении детей, являются семейные проблемы социально-бытового и медицинского характера. Своевременное оказание помощи по трудоустройству родителей, решению бытовых проблем, а также получение медико-психологических услуг, способствовало бы реабилитации несовершеннолетних в семье группы риска», - добавил глава ведомства.

 

13 февраля 2017, 12:44
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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