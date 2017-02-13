Audi RS 3 вернул себе звание мощнейшего хот-хетча

Компания Audi представила обновленный хетчбэк RS 3 Sportback. Пятидверка сохранила 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор, но его отдача увеличилась на 33 л.с. и 15 Нм – до 400 л.с. и 480 Нм соответственно. Такой же двигатель уже предлагается для седана RS 3 и купе и родстеров TT RS.





Этот форсаж вернул Audi RS 3 Sportback звание самого мощного серийного хот-хетча в мире, которое с лета 2015 года принадлежало 381-сильному Mercedes-AMG A 45. Прибавка мощности позволила сократить время разгона до 100 км/ч на 0,2 секунды – до 4,1 секунды. Максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч, за доплату «ошейник» можно сдвинуть повыше – до 280 км/ч. Как и раньше, двигатель сочетается с семиступенчатым роботом S tronic и полным приводом quattro с многодисковой муфтой сзади.





Младшие модели семейства A3/S3 обновились еще весной прошлого года, а седан RS 3 был представлен осенью, так что с точки зрения дизайна в хот-хетче нет ничего принципиально нового. Стандартная комплектация – примерно как у S3 Sportback, среди опций – матричные светодиодные фары, адаптивная подвеска, карбон-керамические тормоза и 12,3-дюймовый «виртуальный кокпит».





Полноценная мировая премьера обновленного Audi RS 3 Sportback состоится в марте на Женевском автосалоне. Европейские продажи стартуют в апреле, первый покупатели получат машины к сентябрю. Цена известна уже сейчас – 54 600 евро. За седан просят на 1 300 евро больше.



