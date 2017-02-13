Уважаемые налогоплательщики!

КГД Министерства финансов РК доводит до сведения, что 10 февраля 2017 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.013.

Клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков (скачать);

Системные библиотеки, необходимые для работы клиентского приложения (скачать);

Памятка по установке и настройке клиентского приложения (скачать);

Руководство пользователя по работе в клиентском приложении (скачать).

В данной версии клиентского приложения реализована ФНО 531.00 Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме.