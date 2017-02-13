Обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.013
Уважаемые налогоплательщики!
КГД Министерства финансов РК доводит до сведения, что 10 февраля 2017 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.013.
Клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков (скачать);
Системные библиотеки, необходимые для работы клиентского приложения (скачать);
Памятка по установке и настройке клиентского приложения (скачать);
Руководство пользователя по работе в клиентском приложении (скачать).
В данной версии клиентского приложения реализована ФНО 531.00 Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме.
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