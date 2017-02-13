 
Преимущественно облачно
-3°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 27%

Влажность: 78%

Давление: 710 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

322.80

13 февраля 

Курс НБРК

323.30

-

АЛМАТЫ

Покупка

322.50

Продажа

322.80

АСТАНА

Покупка

322.20

Продажа

323.00

Подробнее
344.50

13 февраля 

Курс НБРК

344.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

342.00

Продажа

344.50

АСТАНА

Покупка

341.00

Продажа

344.00

Подробнее
Новости за сегодня

Обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.013

Уважаемые налогоплательщики!

КГД Министерства финансов РК доводит до сведения, что 10 февраля 2017 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.013.

Клиентское приложение СОНО для налогоплательщиков (скачать);

Системные библиотеки, необходимые для работы клиентского приложения (скачать);

Памятка по установке и настройке клиентского приложения (скачать);

Руководство пользователя по работе в клиентском приложении (скачать).

В данной версии клиентского приложения реализована ФНО 531.00 Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код