МВД РК: В Казахстане складывается дефицит спецшкол

Для организации действенной профилактики подростковой преступности в стране не хватает специализированных общеобразовательных школ, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас в ведении Министерства образования и науки РК имеется всего лишь 7 спецшкол на 370 мест для детей с девиантным поведением. Этого явно недостаточно», - сказал он на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

Как отметил глава ведомства, за последние 15 лет в регионах не открыто ни одной такой спецшколы для несовершеннолетних правонарушителей.

«Сейчас на учетах полиции состоят более 6 тысяч несовершеннолетних, которые подлежат направлению в указанные организации. Безнадзорных и беспризорных - 2 тысячи 412 человек, злоупотребляющих алкоголем - более 400, не посещающих школу - 3 тысячи 888 человек», - привел данные К. Касымов.

По его словам, вызывает серьезное беспокойство, что на всю страну имеется всего одна спецшкола закрытого типа.

«Находится она в Восточно-Казахстанской области для перевоспитания подростков, совершивших тяжкие преступления до достижения возраста уголовной ответственности. Поэтому сейчас у нас нет возможности изолировать от общества несовершеннолетних преступников, число которых уже превысило 1600 человек», - пояснил министр.

«Оставаясь на свободе, они проживают там же, где совершили преступления. Безусловно, вызывают негативную реакцию, как со стороны потерпевших, так и окружающих.

Понятно, что в работе противодействия подростковой преступности не все зависит от полицейской профилактики. В этой работе должен быть задействован потенциал органов образования, здравоохранения, культуры и спорта, многих общественных формирований», - добавил он.

Глава ведомства напомнил, что в 2010 году с целью освобождения министерства внутренних дел от несвойственной ему функции центры временной адаптации, изоляции и реабилитации несовершеннолетних были переданы в ведение министерства образования и науки и преобразованы в центры адаптации несовершеннолетних.

«На практике с временным содержанием в этих центрах некоторых категорий несовершеннолетних возникли проблемы, решение которых мы сейчас прорабатываем с Министерством образования и науки РК», - заключил К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана