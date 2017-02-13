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Новости за сегодня

МВД РК: В Казахстане складывается дефицит спецшкол

 

Для организации действенной профилактики подростковой преступности в стране не хватает специализированных общеобразовательных школ, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас в ведении Министерства образования и науки РК имеется всего лишь 7 спецшкол на 370 мест для детей с девиантным поведением. Этого явно недостаточно», - сказал он на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

Как отметил глава ведомства, за последние 15 лет в регионах не открыто ни одной такой спецшколы для несовершеннолетних правонарушителей.

«Сейчас на учетах полиции состоят более 6 тысяч несовершеннолетних, которые подлежат направлению в указанные организации. Безнадзорных и беспризорных - 2 тысячи 412 человек, злоупотребляющих алкоголем - более 400, не посещающих школу - 3 тысячи 888 человек», - привел данные К. Касымов.

По его словам, вызывает серьезное беспокойство, что на всю страну имеется всего одна спецшкола закрытого типа.

«Находится она в Восточно-Казахстанской области для перевоспитания подростков, совершивших тяжкие преступления до достижения возраста уголовной ответственности. Поэтому сейчас у нас нет возможности изолировать от общества несовершеннолетних преступников, число которых уже превысило 1600 человек», - пояснил министр.

«Оставаясь на свободе, они проживают там же, где совершили преступления. Безусловно, вызывают негативную реакцию, как со стороны потерпевших, так и окружающих.

Понятно, что в работе противодействия подростковой преступности не все зависит от полицейской профилактики. В этой работе должен быть задействован потенциал органов образования, здравоохранения, культуры и спорта, многих общественных формирований», - добавил он.

Глава ведомства напомнил, что в 2010 году с целью освобождения министерства внутренних дел от несвойственной ему функции центры временной адаптации, изоляции и реабилитации несовершеннолетних были переданы в ведение министерства образования и науки и преобразованы в центры адаптации несовершеннолетних.

«На практике с временным содержанием в этих центрах некоторых категорий несовершеннолетних возникли проблемы, решение которых мы сейчас прорабатываем с Министерством образования и науки РК», - заключил К. Касымов.

 

Ксения Давыдова, Астана

 

13 февраля 2017, 12:49
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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