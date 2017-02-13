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Ранее судимый за коррупцию мужчина, чтобы стать директором, сменил фамилию

13 февраля 2017, 13:05

Данный факт был выявлен только во время прокурорской проверки.


В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области мужчина более трех лет работал директором Белокаменской основной школы. После проверки прокуратуры выяснилось, что в 2011 году он был судим за коррупционное преступление, а для того, чтобы пройти проверку, изменил фамилию, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу прокураторы ВКО.

В ведомстве рассказали, что мужчина был привлечен к уголовной ответственности за служебный подлог и присвоение вверенного чужого имущества. Он получил 2,5 года условно и был на почти шесть лет лишен права занимать финансово-экономические должности в государственных учреждениях и предприятиях.

Чтобы снова занять руководящую должность, он изменил одну букву в фамилии. При рассмотрении кандидатуры на должность директора, мужчина предоставил справку об отсутствии судимости. Данный факт был выявлен только во время прокурорской проверки.

"Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законности в ГУ «Отдел образования Бескарагайского района», а директора учебного заведения освободили от занимаемой должности", — сообщили в прокуратуре ВКО.

Фото: mcko.ru

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