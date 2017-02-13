Куда «шагает» экономика Казахстана?

Послание Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» был опубликован 31 января 2017 года, документ содержит ряд задач, необходимость решения которых назрела очень давно. Третья модернизация построена на базе Плана нации - 100 конкретных шагов, проведение которой не даст отстать от Четвертой промышленной революции. Пять глав документа посвящены именно задаче очередной модернизации.

В нее входят ускорение технологической модернизации, улучшение и расширение бизнес-среды, макроэкономическая стабильность, улучшение качества человеческого капитала и, институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. Коснулся Глава государства и темы оздоровления банковского сектора, предложил план по обеспечению макроэкономической стабильности.

Экономика Казахстана в 2015-2016 годах

Если вспомнить последние два года, то они дались Казахстану нелегко. 2015 год из-за воздействий сложных внешнеэкономических условий принес снижение цен на нефть и металлы на мировом рынке, падение спроса на экспортную продукцию, в основном из-за рецессии и замедления роста экономик России, Китая и Еврозоны.

По данным Минфина РК, рост валового внутреннего продукта составил 1,2% против роста в 4,1% в 2014 году.

По данным Всемирного Банка в 2015 году средняя мировая цена на нефть марки Brent составила 52,4 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущего года на 47,1%. Мировые цены на металлы снизились на 21,1%.

Внешние факторы коснулись всех ведущих отраслей и сфер экономики Казахстана, включая горнодобывающую промышленность. В результате - сократились объемы оказываемых услуг в сфере розничной торговли, транспорта и связи.

Ситуация в следующем году незначительно изменилась. В 2016 году мировая экономика все еще находилась в условиях низкого уровня. Однако, несмотря на воздействие внешних факторов, экономика Казахстана по итогам января-июня 2016 года перешла в положительную зону, и рост ВВП составил 0,1%. Основными источниками роста экономики станут отрасли обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и строительство.

«Благодаря экономической политике «Нұрлы Жол» и Плану нации «100 конкретных шагов» мы достойно проходим первоначальный этап сложной глобальной трансформации. Только в 2014-2016 годах на поддержку экономики нами дополнительно было выделено 1,7 триллиона тенге. Все это предоставило возможность для экономического роста и поддержки бизнеса, создания свыше 200 тысяч новых рабочих мест.

В результате в 2016 году обеспечен рост внутренней валовой продукции на 1%. Это особенно важно в нынешних сложных условиях», - заявил в своем Послании Глава государства.

В целом можно сказать, что 2014-2016 годы для экономики Казахстана были достаточно сложными в плане в адаптации к внешним и внутренним условиям.

Экономические цели на 2017 год

Социально-экономическая политика Казахстана на 2017-2021 годы направлена на дальнейшую реализацию нового курса развития: «Стратегии Казахстан - 2050» с учетом реализации госпрограммы «Нұрлы Жол», создания новой модели экономики Казахстана, определённой в Третьей модернизации и пяти институциональных реформах Плана нации «100 конкретных шагов».

Оптимистический сценарий подразумевает поступательное развитие мировой экономики в 2017-2021 годы, разрешение долговых проблем стран Еврозоны. Успешная реализация политики по улучшению экономической активности в США и других развитых странах, восстановление спроса частного сектора и улучшение ситуации в развивающихся странах.

Так, при положительном сценарии в 2017 - 2019 годы мировая цена на нефть будет на уровне 40 долларов за баррель, в 2020 году - 45 долларов за баррель и в 2021 году - 50 долларов за баррель.

статданные на основе доклада МНЭ РК

Базовый сценарий предполагает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики в 2017-2021 годах с сохранением ее устойчивости. В 2017-2019 годах мировая цена на нефть сложится на уровне 35 долларов за баррель с последующим ростом до 40 долларов за баррель в 2020 году и до 45 долларов за баррель в 2021 году.

Развитые страны (США, Еврозона) ввиду улучшения ситуации станут основной движущей силой глобального роста. При этом экономики стран с формирующимся рынком и развивающиеся страны будут постепенно расти за счет увеличения объемов экспорта на фоне повышающегося спроса со стороны развитых стран.

Также, достижению стабильности и обеспечению экономического и социального благополучия страны будет способствовать проводимая социально-экономическая политика. В задачу которой входят:

· Сохранение макроэкономической устойчивости и стабилизация финансового сектора

· Стимулирование экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики

· Развитие конкуренции и частного капитала путем формирования качественной институциональной среды с четким ограничением участия государства в экономике

· Внедрение цифровых технологий в экономике

· Совершенствование социальной политики

· Формирование эффективной системы государственного управления через модернизацию государственного аппарата

· Адаптация экономики и бизнеса к условиям функционирования в новых экономических интеграционных объединениях

Конечным результатом новой модели экономического роста станет повышение устойчивости экономики и выход на более качественный уровень ее развития.

Денежно-кредитная политика

Денежно-кредитная политика будет направлена на обеспечение стабильности цен и снижение целевого коридора по инфляции с 6,0-8,0 % в 2017 году до 3,0-4,0 % в среднесрочной перспективе.

Ежегодно будут формироваться основные направления денежно-кредитной политики по достижению целевого ориентира по инфляции с учетом ситуации на внутреннем, и на внешних финансовых и товарных рынках. Целевой ориентир по инфляции будет ежегодно устанавливаться Национальным Банком.

«Ключевой задачей здесь является восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики», - считает Президент РК.

Основной задачей денежно-кредитной политики, конечно, будет восстановление доверия к тенге.

Переход к инфляционному таргетированию и продолжение политики свободно плавающего обменного курса тенге позволит устранять дисбалансы в развитии экономики путем изменения обменного курса в ответ на изменяющиеся внешние факторы.

То есть, курс тенге будет определяться в результате соотношения между спросом и предложением иностранной валюты.

Стоит добавить, что в целях стабилизации цен, будут усовершенствованы правила установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них.

2017 год обещает новые подходы к бюджетной политике с учетом опыта ОЭСР, что уже благополучно применено на практике в 2016 году они же и найдут отражение в разрабатываемом новом Бюджетном кодексе.

Не говоря уже и о поручении Президента РК, о полной ревизии бюджетных программ и оптимизации неэффективных расходов, в том числе расходов на программы регионального и индустриального развития, а также государственных субсидий.

«Перезагрузка» бизнес-климата

Будет продолжена работа по улучшению бизнес-климата путем снижения административных барьеров и нагрузки на бизнес, принятия комплекса мер государственной поддержки субъектов МСБ и улучшения позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка «Doing Business».

Системная работа по улучшению позиций Казахстана в глобальном рейтинге Всемирного банка «Doing Business» по показателям легкости ведения бизнеса проводится в рамках Комплексного плана мер по улучшению индикаторов рейтинга «Doing Business» Всемирного банка на 2016 - 2017 годы.

Поддержка инициатив, отраслевая поддержка и усиление предпринимательского потенциала будет реализована в рамках ДКБ-2020. Бизнесу будут предоставлены льготные микрокредиты без отраслевых ограничений до 8 тысяч МРП - 17 млн. тенге по ставке вознаграждения до 6%.

Важным конкурентным преимуществом становиться возможность быстрого воплощения бизнес-идей и инноваций. Для этого будут созданы привлекательные возможности для инновационного предпринимательства. В 2017 году этому способствует и предстоящая выставка ЭКСПО-2017, на базе которой будет создан и крупнейший инновационный технопарк Казахстана.

Привлечение инвестиций будет осуществляться на условиях трансферта технологий и создания высокотехнологичных производств, что требует обеспечения наиболее конкурентных условий для ведения бизнеса.

Законодательная база Казахстана в сфере инвестиционной деятельности будет гармонизирована со стандартами ОЭСР и будет разработан второй пакет новых стимулов для привлечения инвестиций.

Например, Президент поручил правительству к 2020 году снизить долю государственной собственности до уровня стран ОЭСР - 15% от ВВП.

Стоит отметить, что важнейшим фактором для привлечения инвестиций станет инициированная Президентом РК инвестиционная программа по переносу производств из Китая в Казахстан. Ключевым аспектом данной программы будет ее сопряжение с государственной программой «Нұрлы Жол».

Продолжится работа по сотрудничеству с международными финансовыми организациями в рамках привлечения инвестиций в экономику и развитие государственно-частного партнерства.

На следующий день как было опубликовано ежегодное Послание Главы государства, состоялось заседание правительства, в ходе которого премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев назначил ответственных за исполнение основных поручений Президента.

«Президентом поставлена задача - сохранить лидерство по привлечению иностранных инвестиций. Эта задача будет решаться в рамках проводимой кардинальной реформы системы привлечения инвестиций. До 1 сентября необходимо принять инвестиционную стратегию. (…) Нужно активизировать работу транснациональных компаний, которые позволят встраиваться в глобальные цепочки производства, и сбыта товаров и услуг», - обратился он к Кабмину.

Послания Президента РК прочно вошли в число важнейших механизмов стратегического развития страны, стали важным инструментом развития Казахстана. Нынешний этап мирового развития крайне сложен, поэтому важно иметь четкий план действий.