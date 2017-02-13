Цель конституционной реформы в РК – построить более эффективную систему управления страной

Что подразумевает стартовавшая в Казахстане конституционная реформа? Усилит ли это Парламент - высший представительный и законодательный орган страны? Эти и другие вопросы были обсуждены на круглом столе «Вопросы расширения полномочий парламента в рамках конституционной реформы», проведенным в Алматы аналитической группой "Кипр" и Центром политического анализа и стратегических исследований партии «Нұр Отан», сообщает Zakon.kz





директора Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нұр Отан» Юлии Кучинской, цель конституционной реформы – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной. Под этим понимается четкое взаимодействие всех ветвей государственной власти на основе системы сдержек и противовесов. Главное, баланс должен быть соблюден. Эксперты и представители гражданского общества положительно оценивают усиление роли Парламента , но в то же время отметили, что его полномочия расширятся незначительно. По мнениюПод этим понимается четкое взаимодействие всех ветвей государственной власти на основе системы сдержек и противовесов. Главное, баланс должен быть соблюден.





- Сильная президентская власть, авторитетный парламент и эффективное правительство – три столпа конституционной реформы , - подчеркнула Юлия Кучинская. - Для президента приоритетами по-прежнему остаются стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Парламент станет обладать более широким кругом полномочий. К примеру, упрощается порядок освобождения от должности конкретных министров в случае неисполнения ими законов. Предлагается исключить из Конституции нормы, дающие возможность президенту принимать указы, имеющие силу закона, а также делегировать парламентом президенту законодательные полномочия.





Действующий порядок назначения премьер-министра предлагается сохранить, но Мажилис будет включен в процесс освобождения от должности членов правительства. В свою очередь, правительству предлагается передать следующие президентские полномочия: утверждение государственных программ, единой системы финансирования оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета, образование, упразднение и реорганизация центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства, назначение и освобождение от должности их руководителей. Премьер-министр отныне будет докладывать не только президенту, но и Мажилису об основных направлениях деятельности правительства и обо всех его важнейших решениях. Тем самым будет установлена безусловная ответственность правительства перед парламентом, констатирует Юлия Кучинская.





Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев считает, что пакет мер по конституционной реформе-2017 следует дополнить следующими пунктами:

— введение смешанной системы формирования Мажилиса Парламента с избранием 50% депутатов по партийным спискам и 50% – по одномандатным округам;

— отмена положения Конституции РК, предусматривающего обязательное положительное заключение правительства на законопроекты, разработанные парламентариями;

— наделение парламента и его палат правом и механизмами проведения парламентского расследования в отношении любых должностных лиц исполнительных органов по серьезным основаниям;

— установление четких оснований для роспуска президентом парламента (например, неоднократное отклонение парламентом предложенной кандидатуры премьер-министра).





Андрей Чеботарев считает, что параллельно с конституционной реформой следует провести реформы избирательной и партийной систем, системы местного государственного управления – в сторону усиления маслихатов и подотчетности акимов всех уровней, местного самоуправления – в сторону его выделения из системы госуправления и создания дееспособных институтов, а также реформу квазигосударственного сектора.



